В Кишиневе пройдет Национальный форум учителей

Более 400 учителей страны приедут в Кишинев для участия в Национальном форуме учителей. В мероприятии, организованном Администрацией президента Республики Молдова совместно с Министерством образования и исследований, примут участие учителя, преподаватели, вспомогательные педагогические работники, руководители школ, национальные и местные тренеры, молодые специалисты, а также студенты, оканчиваю .