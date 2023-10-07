В Кишиневе пройдет Национальный форум учителей

Более 400 учителей страны приедут в Кишинев для участия в Национальном форуме учителей. В мероприятии, организованном Администрацией президента Республики Молдова совместно с Министерством образования и исследований, примут участие учителя, преподаватели, вспомогательные педагогические работники, руководители школ, национальные и местные тренеры, молодые специалисты, а также студенты, оканчиваю .
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