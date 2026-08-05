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European Leagues не примет решений ФИФА по изменению или созданию турниров

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues) не будет поддерживать расширение существующих или создание новых турниров ФИФА до проведения реформ системы управления организации, сообщила пресс-служба ассоциации.

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