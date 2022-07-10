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В резиденции президента Шри-Ланки найдено и передано в полицию 17,85 миллионов рупий

Протестующие обнаружили в президентском доме, официальной резиденции президента Шри-Ланки в Коломбо, и передали полиции более 17,850 миллиона рупий.

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