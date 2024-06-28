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Доктор Мясников назвал диету против старения

Доктор Мясников назвал диету против старения

Теледоктор заявил, что в борьбе со старением полезна антиоксидантная диета.В эфире программы "О самом главном" на канале "России 1" врач Александр Мясников заявил о пользе антиоксидантной диеты в борьбе с возрастными изменениями организма.

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