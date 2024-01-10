Samsung Display представила OLEDoS-дисплей с плотностью пикселей 3500 ppi

Samsung Display представила на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе дисплей OLEDoS (OLED на кремнии) с плотностью пикселей 3500 ppi, который, по всей видимости, будет использоваться в её будущих гарнитурах расширенной реальности (XR).
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