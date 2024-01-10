Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

157 подписчиков

Свежие комментарии

Samsung Display представила OLEDoS-дисплей с плотностью пикселей 3500 ppi

Samsung Display представила OLEDoS-дисплей с плотностью пикселей 3500 ppi

Samsung Display представила на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе дисплей OLEDoS (OLED на кремнии) с плотностью пикселей 3500 ppi, который, по всей видимости, будет использоваться в её будущих гарнитурах расширенной реальности (XR).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх