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Военное обозрение

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ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на шесть российских регионов

ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на шесть российских регионов

Киев пытается нанести как можно больший ущерб критической инфраструктуре России.

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