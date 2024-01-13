Диетолог Бест назвала овощи, помогающие убрать жир с живота, врач Пономарева объяснила из влияние на организм

Некоторые овощи в рационе человека больше подходят для сброса лишнего веса, чем другие. Диетолог Триста Бест назвала продукты, которые помогут уменьшить количество жира на животе и снизят риск многих заболеваний Диетолог отметила, что речь не идет об овощах, жареных во фритюре, поскольку термическая обработка лишает продукты множества полезных элементов.
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