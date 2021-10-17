Кадеты посетили музейный комплекс «Партизанская деревня» общевойскового объединения ВВО в Бурятии

В ходе экскурсии школьникам продемонстрировали воссозданные элементы партизанской деревни времен Великой Отечественной войны, исторический музей объединения, где их познакомили с боевым путем соединений и воинских частей, входящих в состав объединения ВВО.
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