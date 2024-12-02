Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Заморозка по текущей линии соприкосновения не устраивает Москву. Государственное образование "Украина" по своей природе представляет и всегда будет представлять угрозу безопасности России

Заморозка по текущей линии соприкосновения не устраивает Москву. Государственное образование "Украина" по своей природе представляет и всегда будет представлять угрозу безопасности России

CNN публикует подробности так называемого "мирного" плана спецпосланника Трампа по "Украине" Кита Коллега Основные моменты: ▪️Конфликт замораживается в результате прекращения огня, создается демилитаризованная зона.

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