Владивосток страдает из-за ураганного ветра

Со зданий срывает крыши, улетают заборы, пешеходы падают и получают травмы. Из-за непогоды для большегрузов и автобусов закрыт вантовый мост между островом Русский и материкомУраганный ветер во Владивостоке срывает с домов крыши и сносит заборы.