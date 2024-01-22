Владивосток страдает из-за ураганного ветра

Со зданий срывает крыши, улетают заборы, пешеходы падают и получают травмы. Из-за непогоды для большегрузов и автобусов закрыт вантовый мост между островом Русский и материкомУраганный ветер во Владивостоке срывает с домов крыши и сносит заборы.
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