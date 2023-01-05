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Джикия за переход РФС в Азию: «Мы мимо Евро-2024, дальше ЧМ-2026. Чего нам ждать? Евро-2028?»

Георгий Джикия поддерживает переход РФС в Азию. – С кем из представителей Азиатской конфедерации хотел бы сыграть в марте? – С кем скажут, с тем и будем играть.

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