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Сильные кадры в питерской полиции

Сильные кадры в питерской полиции

В Петербурге нарковаххабита устроили  работать в МВД, чтобы без проблем  торговать наркотиками. Полицейские остановили автомобиль в пятницу около 9 утра на 75-м километре трассы Казань — Оренбург.

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Комментарии
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Маргарита Гуденко
А что Вы хотите.Покрывает их всех беглов.Сам из Баку,вот и крышует своих соплеменников.И никто этого как-бы не видит.Уж сколько просили Путина убрать от нас этого вредителя-нет,он им зачем-то нужен,а на жителей можно наплевать
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8 час.
Семен Демин
Это еще один факт подтверждающий сомнительную полезность МВД. Колокольцева с его гаремом немедленно в отставку. Весь состав МВД подвергнуть люстрации. Там творится беспредел!!
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5 час.
роман романыч
беглов уже давно сидеть в сизо должен
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4 час.
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