Сильные кадры в питерской полиции

Маргарита Гуденко

А что Вы хотите.Покрывает их всех беглов.Сам из Баку,вот и крышует своих соплеменников.И никто этого как-бы не видит.Уж сколько просили Путина убрать от нас этого вредителя-нет,он им зачем-то нужен,а на жителей можно наплевать