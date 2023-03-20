Разъяснения по спорной ситуации вокруг крупнейшего маркетплейса Wildberries «Эксперту» дал Евгений Трифонов, президент Лиги селлеров и генеральный директор ООО БИАСА, чьи продажи на маркетплейсах превышают 160 млн рублей

Евгений Трифонов, президент Лиги Продавцов и генеральный директор ООО «БИАСА 15 марта были закрыты десятки пунктов выдачи заказов (POI) на крупнейшем маркетплейсе Wildberries (WB).
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