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Разъяснения по спорной ситуации вокруг крупнейшего маркетплейса Wildberries «Эксперту» дал Евгений Трифонов, президент Лиги селлеров и генеральный директор ООО БИАСА, чьи продажи на маркетплейсах превышают 160 млн рублей

Разъяснения по спорной ситуации вокруг крупнейшего маркетплейса Wildberries «Эксперту» дал Евгений Трифонов, президент Лиги селлеров и генеральный директор ООО БИАСА, чьи продажи на маркетплейсах превышают 160 млн рублей

﻿﻿Евгений Трифонов, президент Лиги Продавцов и генеральный директор ООО «БИАСА 15 марта были закрыты десятки пунктов выдачи заказов (POI) на крупнейшем маркетплейсе Wildberries (WB).

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