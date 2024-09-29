Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Очерк: Регулярный прямой авиарейс между Шанхаем и Казанью создал "мост к сердцам" китайского и российского народов

Казань, 28 сентября /Синьхуа/ -- В субботу в 17:00 по местному времени пассажирский самолет китайской авиакомпании China Eastern Airlines, вылетевший из китайского города Шанхай, плавно приземлился в международном аэропорту Казань имени Г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх