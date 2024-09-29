Очерк: Регулярный прямой авиарейс между Шанхаем и Казанью создал "мост к сердцам" китайского и российского народов

Казань, 28 сентября /Синьхуа/ -- В субботу в 17:00 по местному времени пассажирский самолет китайской авиакомпании China Eastern Airlines, вылетевший из китайского города Шанхай, плавно приземлился в международном аэропорту Казань имени Г.
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