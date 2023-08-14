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Стив Керр о матче с Испанией: «Доволен тем, как сыграли против сильного соперника»

Главный тренер сборной США Стив Керр подвел итоги товарищеского матча с командой Испании (98:88). «Отличный матч.

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