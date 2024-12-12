Эрдоган принял Блинкена в аэропорту Эсенбога в Анкаре

Эрдоган принял госсекретаря США Энтони Блинкена, прибывшего с визитом в Турцию.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял прибывшего в Турцию с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в аэропорту Анкары.
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