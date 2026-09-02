Обзор матчей второго дня турнира British Open 2026

Джек Лисовски одержал победу над Митчеллом Мэнном, Барри Хокинс проиграл Лиаму Дэвису, а Кайрен Уилсон, Чжан Анда, Танават Тирапонгпаибун и Дин Джуньху вышли в 1/16 финала во второй день турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает WST Джек Лисовски (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - 1/16 финала Местный фаворит Джек Лисовски уверенно стартовал на турнире British Open 2026, переиграв Митчелла Мэнна в напряженном матче со счетом 4-3 на последнем черном шаре, что вывело его в 1/16 финала.