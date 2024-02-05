Экс-игрок "Локомотива" Булыкин назвал сборную Сербии серьезным соперником России

Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что товарищеский матч между сборными России и Сербии поможет адекватно оценить уровень команды Валерия Карпина на фоне отстранения от официальных матчей.