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Чего мы не знали о киноиндустрии Голливуда

Чего мы не знали о киноиндустрии Голливуда

Здесь собраны самые необычные и увлекательные факты об американской «фабрике грёз», которые непременно вас удивят:Двое актёров, игравших Иуду в театральной библейской постановке, нечаянно удавились, изображая самоубийство библейского персонажа.

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