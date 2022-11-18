Чего мы не знали о киноиндустрии Голливуда

С нами не соскучишься!

Здесь собраны самые необычные и увлекательные факты об американской «фабрике грёз», которые непременно вас удивят:Двое актёров, игравших Иуду в театральной библейской постановке, нечаянно удавились, изображая самоубийство библейского персонажа.