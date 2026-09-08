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Царьград

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МВД РФ предупредило о мошенничестве с электронными дневниками

МВД РФ предупредило о мошенничестве с электронными дневниками

МВД РФ предупредило, что мошенники выманивают у русских коды смс, обещая обновление номера в электронном дневнике.

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