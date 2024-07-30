Как вырастет ипотечный платеж и с каких вкладов придется заплатить налог. Обзор Банки.ру

Как вырастут ипотечный платеж и переплата с ростом ключевой ставки ЦБ, выясняет РБК. Переплата по ипотечному кредиту, взятому на покупку типовой квартиры на вторичном рынке, с увеличением ключевой ставки до 18% вырастет до 4 раз.
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