Путин: БРИКС ‒ против гегемонии и политики неоколониализма Запада

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа.
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