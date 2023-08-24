Неспешный разговор

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Путин: БРИКС ‒ против гегемонии и политики неоколониализма Запада

Путин: БРИКС ‒ против гегемонии и политики неоколониализма Запада

  Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа.

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