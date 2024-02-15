«Лицо — сплошной синяк». В Тюмени подростка избили из-за звезды на шапке

Двое мужчин избили трех подростков в подъезде дома в Тюмени. Как рассказала мать одного из пострадавших, нападавшим не понравилась кадетская звезда на шапке ее сына — мужчины перепутали значок с армейским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии