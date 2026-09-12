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ИА Регнум

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NYT: ЦРУ предупреждало о теракте задолго до 11 сентября 2001 года

NYT: ЦРУ предупреждало о теракте задолго до 11 сентября 2001 года

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило не публикованные ранее данные для экс-президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего.

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Leonid PlиGin

Опять наводите тень на плетень! Уже давно известно, что обрушение зданий-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке организовано Федеральным бюро расследований США. Могло ли об этом знать ЦРУ? Несомненно!