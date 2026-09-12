Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило не публикованные ранее данные для экс-президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Фон дер Ляйен: фи...
- Экипаж российског...
- Лукашенко заявил,...
Опять наводите тень на плетень! Уже давно известно, что обрушение зданий-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке организовано Федеральным бюро расследований США. Могло ли об этом знать ЦРУ? Несомненно!