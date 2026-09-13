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FiNE NEWS

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Более 500 фанатов Канье Уэста требуют возврата денег за билеты на концерт в Санкт-Петербурге

Покупатели билетов на выступление американского рэпера Канье Уэста, запланированное в Санкт-Петербурге, столкнулись с отсутствием информации о проведении концерта и невозможностью вернуть деньги за билеты.

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