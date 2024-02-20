25 случайных фактов: почему не стоит доверять самке суриката и другие важные открытия

Наш мир – странное, безумное и жутко интересное место. В этой подборке разнообразных фактов вас ждут медузы в космосе, удивительные обычаи Дании и Кореи, а также ответ на животрепещущий вопрос: как же, все-таки, писают омары.
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