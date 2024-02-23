Игры башен Кремля: В России возникла предреволюционная ситуация?

Михаил Молчев

Не уверен насчет революции, но пиздюлей этим клоунам вломить хорошо бы. Да и нужна ли нам очередная революция из-за какой-то пидорасни? Вот финансирования их лишить, как любил выражаться вождь пролетариев, архинужно и архиважно.