Юрий Кот Ивлеева едет в Донецк — вслед за Киркоровым отмыться от голой вечеринки Несколько донецких тг-каналов сообщают, что звезда голой вечеринки Ивлеева собирается постирать свое грязное белье осчастливить регион своим появлением.
Игры башен Кремля: В России возникла предреволюционная ситуация?
Комментарии
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СБ
Сергей Баранов
Революция из-за этих?..
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36 мин.
ИЛ
Игорь Лашкарев
Кому эти зашарпаные и обосранные штаны нужны?
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35 мин.
Михаил Молчев
Не уверен насчет революции, но пиздюлей этим клоунам вломить хорошо бы. Да и нужна ли нам очередная революция из-за какой-то пидорасни? Вот финансирования их лишить, как любил выражаться вождь пролетариев, архинужно и архиважно.
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19 мин.
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