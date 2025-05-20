Беременная Рианна эффектно показала подросший живот в Каннах

Певица счастлива, что осуществила свою мечту. Рианна прибыла в Канны с своим бофрендом LEGION-MEDIAПоявившаяся в Каннах 37-летняя Рианна оказалась в центре всеобщего внимания, появившись на красной дорожке со своим бойфрендом — 36-летним рэпером ASAP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс.