Елена Богданова встретилась с ветеранами СВО

В качестве доверенного лица кандидата в Президенты России Владимира Путина она выслушала инициативы и предложения участников встречи Елена Богданова подчеркнула, что поддержка ветеранов и участников специальной военной операции, а также их семей, это важнейшая задача государства.
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