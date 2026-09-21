Спонсоры геноцида

Такер Карслон о поставках американского оружия Израилю.Спонсоры геноцидаПо словам осведомлённого представителя федеральных властей, в ближайшие месяцы администрация Трампа планирует отправить правительству Израиля в общей сложности 40 тысяч бомб типов Mark 84 и BLU-117.
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