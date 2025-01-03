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Полина Кудерметова впервые вышла в полуфинал WTA 500

Полина Кудерметова впервые вышла в полуфинал WTA 500

В 1/4 финала она обыграла Эшлин Крюгер – 7:6(5), 6:3. 107-я ракетка мира впервые в карьере так далеко прошла на турнире WTA 500.

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