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Ковальчук об отдельном самолете для сборной: «Все было запланировано заранее. Не знаю, почему это вызвало резонанс, в Корею тоже летели отдельно»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о ситуации с вылетом национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекин.

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