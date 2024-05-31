Федерация санного спорта России примет участие в работе конгресса FIL в США

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) пройдет 14-15 июня в Лейк-Плэсиде. «Федерация санного спорта России планирует принять участие в работе конгресса Международной федерации санного спорта, который пройдет в июне в США»,- сообщили в ФССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии