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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерация санного спорта России примет участие в работе конгресса FIL в США

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) пройдет 14-15 июня в Лейк-Плэсиде. «Федерация санного спорта России планирует принять участие в работе конгресса Международной федерации санного спорта, который пройдет в июне в США»,- сообщили в ФССР.

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