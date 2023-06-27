Алексей Шерстенев – новый главный тренер «Сахалинца» из Второй лиги

Ранее Шерстенев руководил командами «Строгино» и «ФШМ», работал в академиях московского «Динамо» Москва и «Сатурна», а также был личным консультантом Данилы Козловского в фильме «Тренер».
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