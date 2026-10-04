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Жамнов о Комтуа и Гальченюке: «Ждем от них большего. Ребята потеряли игровой ритм из‑за травм, нужно 3-4 матча»

Алексей Жамнов после домашнего поражения «Спартака» от «Барыса» (3:4 Б) поделился мнением об игре нападающий Максима Комтуа и Алекса Гальченюка .

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