Политолог оценил темпы милитаризации Европы: «Сделают ставку на войну»

МОСКВА, 5 июня, ФедералПресс. Европейские страны планируют значительно увеличить долю оборонных расходов, доведя их до 5 % от ВВП, что сравнимо с показателями времен холодной войны, об этом заявили политики ряда государств ЕС.
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