Летом 1941 года в действующую армию рвались сотни тысяч Уже в первый день Великой Отечественной войны был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных в Красную армию и на флот.
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