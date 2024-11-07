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Иркутск Сегодня

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«Байкал-Энергия» начала новый сезон с разгромной победы

6 ноября 2024 года стартовал 33-й чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В чемпионате принимает участие команда из Иркутска «Байкал-Энергия», и в первом же матче наша команда разгромила соперника — абаканские «Саяны».

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