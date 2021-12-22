Более 1,5 млн человек посмотрели экскурсии российских музеев в TikTok в 2021 году

Российские музеи проводили экскурсии, челленджи и организовывали видеогиды. В результате более 1,5 миллиона человек приняли участие в виртуальных мероприятиях и посетили экскурсии российских музеев в 2021 году в рамках кампании #МузейныйТикТок.