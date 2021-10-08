Известия: к концу 2021 года в России сильнее всего подорожают непродовольственные товары

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. К концу 2021 года больше всего увеличатся цены на непродовольственные товары, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз отдельных показателей инфляции, подготовленный Минэкономразвития.
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