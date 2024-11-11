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Трамп назначил Хомана ответственным за депортацию мигрантов

Трамп назначил Хомана ответственным за депортацию мигрантов

Недавно избранный президент США Дональд Трамп объявил о том, что бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы (ICE) Том Хоман будет назначен на должность «пограничного царя» в его администрации.

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