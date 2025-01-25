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Пашинян заявил об "эмиграции" армян из диаспор за рубежом

Пашинян заявил об "эмиграции" армян из диаспор за рубежом

Из армянской диаспоры наблюдается "эмиграция". Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян."Человек, будучи армянином по происхождению, на армянском не говорит, на армянском не читает, не живет по армянским традициям – это эмиграция", – сказал он на встрече с армянской общиной Швейцарии.

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