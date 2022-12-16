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Члены Евросоюза смогли договориться о введении новых санкций против России

Члены Евросоюза смогли договориться о введении новых санкций против России

Официальные представители 27 стран — членов Европейского союза согласовали девятый пакет санкций против Российской Федерации из-за конфликта на Украине, он будет утвержден в пятницу по письменной процедуре, то есть без дальнейшего обсуждения.

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