Россиян предупредили о тактике ВСУ вместо крупного контрнаступления

Политолог Алексей Живов заявил, что украинская армия вряд ли готовит масштабное контрнаступление, а возможные локальные атаки не способны изменить ситуацию на фронте из-за дефицита личного состава и техники.
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