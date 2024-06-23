История Су-17. Как из неудачного истребителя 1950-х получился ударный самолет, остающийся в строю и в XXI веке

Су-17М4 перед перелетом из Германии в Россию в рамках вывода ЗГВ, начало 1990-х Не так давно на моем канале вышла статья, посвящённая МиГ-27К — самому передовому советскому истребителю-бомбардировщику, который слишком рано списали из-за разрухи 1990-х.