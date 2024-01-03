Осуждённый экс-глава екатеринбургского УМВД Трифонов погиб в зоне СВО

Бывший начальник управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, который был приговорён судом к 9,5 года лишения свободы за взяточничество и незаконное приобретение боеприпасов, погиб в зоне специальной военной операции.
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