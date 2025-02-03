Советское крепостное право

Марина Трянина

у меня дед с бабкой со стороны отца в начале войны спокойно покинули деревню (с паспортами) и перебрались в Москву, свекр со своим братом без проблем (с паспортами) до войны из деревни перебрались в Н.Новгород, свекр поступил в жд техникум... а в 60-е годы из деревень толпы переселились в города... А жаль... лучше бы сидели в своих деревнях