Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Советское крепостное право

Советское крепостное право

"Временный паспорт" советского крепостного колхозника Временный паспорт советского крепостного колхозника на один год выдавался в виде исключения по экстренным обстоятельствам.

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Комментарии
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Александр Рожков
Это брехня голимая, а не советский опыт. Активизировались антисоветчики! Почуяли чего? Земля под ногами зашаталась?
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17 час.
Марина Трянина
у меня дед с бабкой со стороны отца в начале войны спокойно покинули деревню (с паспортами) и перебрались в Москву, свекр со своим братом без проблем (с паспортами) до войны из деревни перебрались в Н.Новгород, свекр поступил в жд техникум... а в 60-е годы из деревень толпы переселились в города... А жаль... лучше бы сидели в своих деревнях
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7 час.
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