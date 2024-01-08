Юрист Соловьев посоветовал научить пожилых родственников противостоять аферистам

Основная афера мошенников направлена на старшее поколение — они выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и уговаривают пенсионеров перевести деньги на «безопасный» счет, отметил юрист Иван Соловьев.
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