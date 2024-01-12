Женщина обнаружила «бункер судного дня» в доме бабушки

Жительница США нашла «бункер судного дня» в доме, который купила ее бабушка. Мать троих детей по имени Кайли рассказала в социальной сети, что дом, в который переехала ее родственница, как выяснилось, раньше принадлежал так называемым выживальщикам, готовившимся к концу света.
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