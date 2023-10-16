В Иране назвали "красной линией" наземную операцию Израиля в секторе Газа

REUTERS/Violeta Santos Moura Тегеран считает "красной линией" наземную операцию Израиля в секторе Газа, заявил в беседе с РИА Новости первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
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