В Иране назвали "красной линией" наземную операцию Израиля в секторе Газа

REUTERS/Violeta Santos Moura Тегеран считает "красной линией" наземную операцию Израиля в секторе Газа, заявил в беседе с РИА Новости первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.